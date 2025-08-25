Polemiche
Kiev, una vergogna Woody Allen alla Settimana del cinema di Mosca
Il regista accusato di "chiudere un occhio sulle atrocità della città"
Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione dell’attore e regista Woody Allen, quattro volte vincitore del premio Oscar, di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. “La partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca è una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l’Ucraina”, ha affermato il ministero citato da Ukrinform, secondo cui partecipando a un festival che riunisce sostenitori e voci di Putin, Allen sceglie di “chiudere un occhio” sulle atrocità di Mosca.