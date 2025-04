Kiev, Zelensky è arrivato a Roma

agenzia

'Possibile incontro con Trump'

KIEV, 26 APR – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “arrivato” a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, ha affermato il suo portavoce. “Volodymyr Zelensky, la First Lady Olena Zelenska, prenderanno parte alla cerimonia”, ha detto il portavoce Sergei Nykyforov. Ieri in serata Zelensky aveva affermato di non essere più certo di “avere il tempo” per recarsi a Roma e per poter rivedere il presidente americano, Donald Trump, che pure parteciperà ai funerali. Un alto funzionario a Kiev ha inoltre riferito alla Afp che è possibile un incontro tra il presidente Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Roma.

