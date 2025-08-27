Killer Minnesota ha lasciato video violenti e schizzo di una chiesa

Indagini

Polizia, "due porte della chiesa bloccate dall'esterno"

Il killer della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis, nel Minnesota, ha lasciato video online con scritte che fanno riferimento al suicidio, “pensieri e idee estremamente violenti”, una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo manoscritto della disposizione interna di una chiesa. Non è chiaro se quella chiesa fosse quella della Annunciation Catholic School. Lo riporta Nbc citando fonti delle forze dell’ordine. Spuntano altri presunti indizi sul killer della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis.