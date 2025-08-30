Kim Jong Un riceve le famiglie dei soldati caduti in Russia

agenzia

Nessun dato ufficiale, Seul stima 600 morti e migliaia di feriti

(ANSA-AFP) – ROMA, 30 AGO – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato le famiglie dei soldati caduti combattendo per la Russia contro l’Ucraina e ha espresso le sue condoglianze per il loro “dolore insopportabile”, hanno riferito i media statali. Pyongyang non ha confermato il numero dei suoi soldati caduti combattendo per la Russia, sebbene Seul ne stimi circa 600, con migliaia di feriti. Le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali hanno affermato che il Nord ha inviato più di 10.000 soldati in Russia nel 2024, principalmente nella regione di Kursk, insieme a proiettili di artiglieria, missili e sistemi missilistici a lungo raggio. Kim ha tenuto un discorso alle famiglie ieri, riporta oggi l’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (Kcna), dopo aver incontrato solo alcuni di loro la scorsa settimana in un’altra cerimonia pubblica di conferimento delle onorificenze ai soldati. “Ho pensato molto alle famiglie degli altri martiri che non erano presenti. Così, ho organizzato questo incontro perché volevo incontrare e consolare le famiglie in lutto di tutti gli eroi e alleviare almeno un po’ il loro dolore e la loro angoscia”, ha detto Kim nel suo discorso, secondo la Kcna. Il leader nordcoreano si è impegnato a erigere un monumento nella capitale e una nuova strada per le famiglie in lutto, mentre lo Stato avrebbe fornito pieno sostegno ai figli dei caduti. “Il mio cuore si spezza e soffre ancora di più alla vista di quei bambini”, ha detto. “Io, il nostro Stato e il nostro esercito ci assumeremo la piena responsabilità per loro e li addestreremo in modo ammirevole, rendendoli combattenti strenui e coraggiosi come i loro padri”, ha aggiunto. La Corea del Nord ha confermato di aver schierato truppe a supporto della guerra russa in Ucraina solo ad aprile e ha ammesso che suoi soldati erano stati uccisi in combattimento. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA