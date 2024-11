Kim, ‘pieno sostegno a Mosca nella sua guerra all’Ucraina’

agenzia

Leader nordcoreano incontra ministro della Difesa russo Belousov

PECHINO, 30 NOV – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il pieno sostegno alla guerra di Mosca contro l’Ucraina e ha condannato gli Usa e l’Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi contro la Russia, definendo la mossa un intervento militare “diretto”. Incontrando venerdì a Pyongyang il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, Kim, nel mezzo della cooperazione militare bilaterale sempre più approfondita, ha definito “esercizio del diritto all’autodifesa per la Russia” quello “di intraprendere azioni risolute per far pagare il prezzo alle forze ostili”, nel resoconto dell’agenzia statale Kcna.

