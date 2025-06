Kim, ‘sostegno incondizionato a guerra russa in Ucraina’

agenzia

Promette il leader nordcoreano al capo della sicurezza di Mosca

SEUL, 05 GIU – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di “sostenere incondizionatamente” la Russia in tutti i settori, compresa la guerra in Ucraina, secondo quanto riportato oggi dai media statali di Pyongyang. Kim ha dichiarato al massimo funzionario della sicurezza russa, Sergei Shoigu, che Pyongyang “sosterrà incondizionatamente la posizione della Russia e la sua politica estera in tutte le questioni politiche internazionali cruciali, inclusa la questione ucraina”, ha riporta la Korean Central News Agency.

