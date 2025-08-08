Kirchner ricorre contro cavigliera elettronica ai domiciliari

agenzia

L'ex presidente si oppone anche alle restrizioni alle visite

BUENOS AIRES, 08 AGO – L’ex presidente argentina Cristina Kirchner, che sta scontando ai domiciliari una pena di sei anni per corruzione, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema contro l’obbligo di indossare una cavigliera elettronica e contro le restrizioni alle visite imposte dal tribunale. La presentazione, riferisce il quotidiano Ambito, è stata fatta presso la Camera di Cassazione che dovrà decidere se inoltrare o meno la richiesta al massimo tribunale. Secondo la difesa le misure imposte alla ex presidente sono “stigmatizzanti” oltre che “incostituzionali”, sottolineando che “non ci sono precedenti di misure analoghe” e che il monitoraggio elettronico si rende necessario “solo nella misura in cui risulta indispensabile al compimento della pena”. Nella sentenza in cui veniva confermato l’obbligo dell’uso della cavigliera il tribunale aveva affermato che “occorre garantire che il crimine commesso e le sue gravissime conseguenze non passino inosservati alla comunità” e che “qualsiasi indebito allentamento delle condizioni di monitoraggio nella modalità degli arresti domiciliari potrebbe indebolire l’espressione pubblica di condanna”.

