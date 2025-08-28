Kos, danneggiata delegazione Ue a Kiev da attacchi russi

agenzia

Commissaria Allargamento: "Condanno fermamente brutali attacchi"

BRUXELLES, 28 AGO – “La delegazione dell’Ue a Kiev è stata danneggiata dagli attacchi russi di oggi contro aree civili. Condanno fermamente questi brutali attacchi, un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore. La nostra piena solidarietà va al personale dell’Ue, alle loro famiglie e a tutti gli ucraini che stanno subendo questa aggressione”. Lo scrive su X la commissaria Ue per l’Allargamento, Marta Kos.

