Krah annuncia le dimissioni dal consiglio federale Afd

agenzia

'Le mie parole strumentalizzate a danno del partito'

BERLINO, 22 MAG – “Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte mia sono state strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro partito. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una discussione su di me. L’Afd deve mantenere la sua unità. Per questo motivo rinuncio immediatamente a ulteriori apparizioni in campagna elettorale e mi dimetto da membro del consiglio federale”: lo ha detto il capolista dell’Alternativa per la Germania (Afd), Maximilian Krah, alla Welt come riporta il sito del quotidiano tedesco.

