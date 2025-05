Kubilius, ‘in 10 anni l’Ue dovrà difendersi senza gli Usa’

agenzia

Commissario Difesa: 'Siamo davanti ad una tempesta perfetta'

BRUXELLES, 28 MAG – “Guardando al prossimo decennio non solo è possibile, ma è quasi inevitabile, che dovremo cavarcela da soli in materia di difesa in Europa, perché gli americani si ritireranno sempre più dall’Europa. Non sarà facile difendere l’Europa solo con gli europei, ma è ciò che dobbiamo essere pronti a fare”. Lo ha detto il commissario alla Difesa Andrius Kubilius, sottolineando come tre fattori stiano creando la tempesta perfetta in Europa: “la prosecuzione della guerra in Ucraina, l’aumento dell’aggressività russa e l’accelerazione del ritiro americano”.

