Kubilius, l’Ue si prepari a possibile aggressione di Mosca

agenzia

Il commissario designato alla Difesa in audizione all'Eurocamera

BRUXELLES, 06 NOV – “La mia lettera d’incarico mi richiede di preparare l’Ue agli scenari più estremi, dunque dobbiamo prepararci alla possibilità di una aggressione della Russia contro i Paesi dell’Ue”. Lo ha detto Andrius Kubilius, commissario designato alla Difesa, nel corso della sua audizione all’Eurocamera. “Sembra che nel 2025 la Russia spenderà di più in difesa dell’Ue a 27 in termini di parità d’acquisto, dobbiamo cambiare totalmente la strutture della nostra difesa: non c’è competizione tra Ue e Nato”, ha sottolineato il lituano. “Dopo i rapporti Letta, Draghi e Niinisto, sappiamo cosa fare, abbiamo bisogno di soluzioni urgenti e coraggiose”.

