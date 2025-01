L’85% dei groenlandesi contrari al controllo degli Usa

agenzia

Sondaggio, solo il 6% a favore mentre il resto non ha preferenze

ROMA, 29 GEN – La stragrande maggioranza dei groenlandesi è contraria all’idea di passare sotto il controllo degli Stati Uniti, nonostante la retorica sempre più assertiva del presidente americano Donald Trump, secondo cui vorrebbe “prendere” l’isola. Un nuovo sondaggio, pubblicato dal quotidiano danese Berlingske e dal quotidiano groenlandese Sermitsiaq, ha rilevato che l’85% è contrario, mentre solo il 6% è a favore ed il Il 9% non ha preferenze. Il sondaggio – riporta il Guardian – è stato pubblicato all’indomani dell’incontro tra il primo ministro danese Mette Frederiksen, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il segretario generale della Nato Mark Rutte, per raccogliere sostegno alla posizione del suo governo sulla Groenlandia. Citata da TV2, Frederiksen ha reagito al sondaggio insistendo sul fatto che spetta ai groenlandesi decidere del loro futuro, ma che era felice di vedere quello che lei considerava un forte sostegno per un’ulteriore “stretta cooperazione” con la Danimarca.

