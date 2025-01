La AeroMexico compagnia aerea più puntuale al mondo

agenzia

Secondo la classifica 2024 della società di analisi Cirium

ROMA, 03 GEN – La compagnia aerea messicana AeroMexico è la più puntuale al mondo con l’86,70% dei voli in orario: è quanto emerge dalla classifica 2024 pubblicata oggi dall’autorevole società di analisi del settore dell’aviazione Cirium. Seguono la compagnia aerea di bandiera dell’Arabia Saudita, la Saudia (86,35%) e dalla Delta Air Lines (83,46%), mentre l’ultima – su 10 – è la United Airlines (80,93%). Nella lista non figura la ITA Airways. A livello europeo, il primo posto va alla Iberia Express (International Consolidated Airlines Group) con l’84,69% dei voli in orario, che risulta anche in testa alla classifica delle low cost. Al secondo e al terzo posto in Europa ci sono rispettivamente l’Iberia (81,58%) e la Sas (81,40%), mentre al 10mo la Norwegian Air Sweden (76.04%). Anche in questa classifica la ITA Airways è assente.

