La Bolivia voterà il suo presidente domenica 17 agosto

agenzia

Nella stessa giornata tornata elettorale per il Parlamento

LA PAZ, 10 AGO – Domenica 17 agosto si terranno in Bolivia le elezioni presidenziali. Sono 8 i candidati in lizza che si sfideranno per succedere all’uscente capo dello Stato Luis Arce. Gli otto sfidanti sono l’imprenditore miliardario Samuel Doria Medina (Unidad, di centro-sinistra), il presidente del Senato Andrónico Rodríguez (del Mas-Ipsp, sinistra), Jorge “Tuto” Quiroga (Libre, destra), Manfred Reyes Villa (Súmate, centro-destra), Luis Fernando Camacho (Creemos, destra), Eva Copa (Jallalla, progressista), Chi Hyun Chung (Partido Demócrata Cristiano, conservatore) e Ruth Nina (Pan-Bol, nazionalista). È probabile che si vada al ballottaggio, il prossimo 19 ottobre, per sapere chi tra Medina, Rodríguez e Quiroga, i tre candidati nettamente favoriti dei sondaggi, sarà presidente della Bolivia fino al 2030. Ma nella stessa giornata si voterà anche per eleggere i 130 deputati e 36 senatori che comporranno il prossimo Congresso ed i 5 rappresentanti boliviani nel Parlamento andino. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia prevede di completare in massimo 72 ore il conteggio ufficiale delle elezioni generali del prossimo 17 agosto, riducendo drasticamente i tempi di massimo sette giorni previsti dalla legge. “Quel termine è obsoleto, nessun Paese può aspettare una settimana per conoscere i risultati”, ha dichiarato al sito all-news boliviano Correo del Sur, Gustavo Ávila, membro del Tse. Attraverso foto dei verbali di ogni seggio, scaricabili da delegati, osservatori internazionali e cittadini, il sistema di trasmissione dei risultati preliminari (Sirepre) consentirà già alle 21 di domenica 17 agosto di comunicare circa l’80% dei dati preliminari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA