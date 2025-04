La Calabria arriva al Padiglione Italia per 7 giorni di eventi

agenzia

L'artista Serafine si esibirà tutta la settimana

OSAKA, 20 APR – Dopo la chiusura della settimana dedicata a Venezia, al Padiglione Italia arriva la Calabria. Eventi e seminari si seguiranno per tutta la settimana andando ad approfondire aspetti culturali e imprenditoriali della regione. Molti gli ospiti previsti. Tra i seminari più attesi ‘Investire in Calabria: l’Esperienza di NTT Data e i fattori chiave per il successo delle Imprese’, che si propone di evidenziare le opportunità di investimento nella Regione Calabria attraverso testimonianze di aziende e figure istituzionali. Ma anche ‘La cerimonia quotidiana del cibo: l’esperienza di Kagome e le eccellenze calabresi’, seminario che ha l’obiettivo di promuovere il sistema agroalimentare calabrese attraverso testimonianze di aziende e figure chiave del settore. In attesa, i visitatori potranno apprezzare installazioni dei paesaggi calabresi, da Tropea a Isola di Capo Rizzuto. Ospite d’onore l’artista calabrese Sarafine, vincitrice di XFactor 2023, che per tutta la settimana farà ballare il Padiglione Italia con la sua musica: “Sono partita dalla Calabria, sono andata via, ora sono in Giappone a rappresentare la mia regione, è come se in qualche modo si chiudesse un cerchio”.

