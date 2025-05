La Camera Usa approva mega-legge di bilancio di Trump

agenzia

Previste ingenti agevolazioni fiscali, ora parola al Senato

ROMA, 22 MAG – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il mega-bilancio di Donald Trump, che spera di mantenere le promesse elettorali più importanti, come l’estensione delle ingenti agevolazioni fiscali varate durante il suo primo mandato. Il disegno di legge passerà ora al Senato, dove i legislatori repubblicani hanno già manifestato la loro intenzione di apportare modifiche significative, senza una tempistica chiara per completare la spola parlamentare e adottare finalmente questo disegno di legge emblematico per il presidente americano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA