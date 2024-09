La Casa Bianca conferma l’arresto di un soldato Usa in Venezuela

agenzia

Kirby: non era in viaggio per affari ufficiali

CARACAS, 04 SET – La Casa Bianca ha confermato l’arresto di un soldato statunitense in Venezuela. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby ha dichiarato che l’amministrazione degli Stati Uniti è “in comunicazione con le autorità venezuelane per cercare di ottenere maggiori informazioni al riguardo”. “Posso confermare che un militare americano è stato effettivamente arrestato in Venezuela. A quanto mi risulta era in viaggio personale e non per affari ufficiali del governo”, ha dichiarato Kirby durante una conferenza stampa dalla Casa Bianca. “Penso che il Pentagono abbia intenzione di fornire un po’ più di contesto al riguardo, ma non posso davvero dire di più”, ha concluso il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa.

