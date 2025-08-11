La collisione tra due navi militari cinesi che inseguono una motovedetta filippina: il video fa il giro del mondo

il caso

Una nave della marina militare cinese si è scontrata con una della Guardia Costiera cinese mentre inseguiva una motovedetta filippina nel Mar Cinese Meridionale: lo ha fatto sapere il governo di Manila, pubblicando un drammatico filmato dello scontro.

L’incidente è avvenuto nei pressi della contesa Scarborough Shoal, mentre la Guardia Costiera filippina scortava le imbarcazioni che distribuivano aiuti ai pescatori della zona, ha dichiarato il portavoce Commodoro Jay Tarriela in una nota. Il video diffuso da Manila mostra una nave della Guardia Costiera cinese e un’imbarcazione molto più grande con il numero 164 sullo scafo che si scontrano con un forte schianto.

«La nave della Guardia Costiera cinese Ccg 3104, che stava inseguendo ad alta velocità la nave della Guardia Costiera filippina BRP Suluan, ha eseguito una manovra rischiosa dal lato di dritta della nave (filippina), provocando l’impatto con la nave da guerra della Marina Militare dell’Esercito Popolare di Liberazione (Pla)», ha dichiarato Tarriela. «Ciò ha causato danni sostanziali alla nave Ccg, rendendola inadatta alla navigazione», ha aggiunto.

Gan Yu, portavoce della guardia costiera cinese, ha confermato che si è verificato una collisione ma senza fornire dettagli. «La Guardia Costiera cinese ha adottato le misure necessarie in conformità con la legge, tra cui il monitoraggio, la pressione dall’esterno, il blocco e il controllo delle navi filippine per allontanarle», ha affermato in una nota.