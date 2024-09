La Colombia chiede l’arresto di Maduro alla Corte internazionale

agenzia

Al tribunale dell'Aia una risoluzione approvata dal parlamento&#

BOGOTÀ, 04 SET – Il parlamento della Colombia ha approvato all’unanimità una mozione in cui sollecita il Tribunale penale internazionale dell’Aia (Tpi) a emettere un mandato di arresto contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro. “Continueremo a insistere perché Maduro vada in prigione e il Venezuela riconquisti la libertà”, ha detto in un video pubblicato sui social il senatore Paloma Valencia, promotore dell’iniziativa. Il documento sostiene che – a differenza da quanto dichiarato dalle autorità venezuelane – il 28 luglio 2024 “Edmundo González è stato eletto presidente del Venezuela con il 67% dei voti” e “da quella data Maduro ha intensificato una campagna di repressione che comprende omicidi, torture e persecuzioni dell’opposizione, con l’obiettivo di intimidire il popolo venezuelano e mantenere il potere con la forza, nonostante la sconfitta elettorale subita”. La Corte dell’Aia già indaga sul Venezuela per appurare la commissione di crimini contro l’umanità e ampie violazioni di diritti umani commessi dalle forze di sicurezza del governo Maduro a partire dal 2017. Il Tpi ha piena giurisdizione e potere di spiccare mandati di arresti per le autorità del Paese, firmatario del Trattato di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA