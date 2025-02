La Corte suprema del Messico in soccorso dell’elefante Ely

agenzia

Lo zoo dovrà preoccuparsi della qualità della sua vita

CITTÀ DEL MESSICO, 27 FEB – Per oltre sette anni un’elefante africana è rimasta sola nello zoo di San Juan de Aragon, in Messico, dove era arrivata dopo essere stata salvata da un circo. Era depressa, senza appetito e dava segnali di autolesionismo. Per questo gli attivisti che hanno preso a cuore la sua situazione l’hanno chiamata Ely, l’elefante più triste del mondo. Ma la Corte Suprema del Messico ha deciso di andarle in soccorso con una decisione senza precedenti, affinché i suoi custodi possano migliorare la qualità della sua vita. La vicenda è riportata da Cnn America Latina e dai principli media locali. Il massimo tribunale messicano ha ordinato allo zoo di prendersi cura della salute e dell’habitat di Ely: è la prima volta che la Corte Suprema prende una decisione di questo tipo e e gli esperti ritengono che possa costituire un precedente nel Paese, per il riconoscimento dei diritti degli animali.

