La cultura del benessere sbarca al Padiglione Italia con Aerec

agenzia

Il 2 luglio la giornata evento 'World life strategies'

ROMA, 17 APR – Il Padiglione Italia si prepara ad accogliere la cultura del benessere in una giornata evento organizzata dall’Aerec (Accademia europea per le relazioni economiche e culturali). Sponsor ufficiale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, il 2 luglio Aerec presenterà “World life strategies”, progetto socio-economico che promuove le migliori strategie in tema di prevenzione, salute e benessere a 360°, aggregando pubblico e privato, profit e no profit, tradizione e innovazione. Durante i sei mesi di esposizione, Aerec avrà l’opportunità di connettere al Padiglione Italia competenze, talenti, progetti, prodotti e servizi di eccellenza selezionati per concorrere al Benessere sociale ed economico, in perfetta sintonia con i temi di Expo 2025: ‘Progettare la società futura per le nostre vite, Salvare, Potenziare e Connettere vite’. L’obiettivo è creare un punto di riferimento che faciliti e agevoli le interazioni, sia in presenza che da remoto, con istituzioni, investitori, consumatori e aziende italiane, giapponesi e internazionali provenienti da oltre 100 Paesi. “Da molti anni Aerec è impegnata nella diffusione della Cultura del benessere che va oltre il concetto di assenza di malattia, ma contempla il raggiungimento di un equilibrio ottimale tra corpo, mente e relazioni sociali, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Salute” riferisce l’Accademia europea. “Il progetto World Life Strategies raccoglie le idee di esperti in vari settori, sanitari e non, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare” spiega il professor Antonio Carlo Galoforo, medico chirurgo specializzato in ossigeno ozono terapia, promotore e Direttore Scientifico del progetto World Life Strategies. Il Roadshow, partito nel 2023 dalla Camera dei Deputati, coinvolge istituzioni, aziende, organizzazioni del terzo settore, giovani e anziani in un programma internazionale itinerante di confronto e collaborazione, con l’obiettivo di tradurre queste idee in azioni concrete, per ripristinare un benessere globale, che abbraccia il fisico, il mentale, l’emotivo e lo spirituale. “Expo 2025 Osaka sarà un’occasione unica per valorizzare le competenze italiane nei settori della salute, della ricerca e dell’innovazione. Aerec porta sul palcoscenico globale di Expo 2025 Osaka un modello integrato di benessere che coniuga sapere scientifico e visione umanistica, in linea con i temi dell’Expo” ha commentato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Tale progetto ha ricevuto già il plauso delle istituzioni con testimonianze dirette, tra gli altri, del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del vicepresidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati Luciano Ciocchetti. “Gli ideali di World Life Strategies, finalizzato a generare BENessere fisico, economico e sociale duraturo, hanno trovato terreno fertile nel Padiglione Italia di Expo» ha affermato Ernesto Carpintieri, Presidente Aerec, che ringrazia Vattani e tutto il team del Commissariato, unitamente all’accademica Giuliana D’Antuono, Project Leader del progetto. “È un onore essere parte di questo evento che contribuisce a fortificare il ‘Sistema Paese Italia’ a livello globale – dichiara D’Antuono – consentendoci di offrire anche alle Mpmi e al terzo settore un percorso assistito di espansione nazionale e internazionale unico, che ottimizza investimenti e benefici”.

