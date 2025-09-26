La Farnesina organizza il seminario ‘Giornalisti sicuri’

agenzia

Oggi a Villa Madama, dedicato a tutela degli inviati all'estero

ROMA, 26 SET – La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e con la Federazione Nazionale Stampa Italiana, ospitano oggi a Villa Madama il seminario ‘Giornalisti sicuri: la necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare’. Sulla base di buone prassi, testimonianze ed esperienze dirette, il seminario intende fornire indicazioni pratiche di sicurezza da seguire prima e durante le missioni. Le crescenti tensioni internazionali e l’incremento del numero dei conflitti impongono, infatti, una riflessione pratica sul come far sì che giornalisti e operatori della stampa, essenziali testimoni della società anche in contesti fra i più rischiosi, possano svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza. Editori, direttori di testate, inviati all’estero ed esperti si confronteranno su come garantire una efficace tutela agli operatori dell’informazione inviati in aree fra le più sensibili, in particolare quelle ad alta intensità bellica. Nell’occasione, l’Unità di Crisi della Farnesina presenterà un ‘decalogo’ di buone prassi per offrire a testate ed associazioni di categoria modelli adeguati di valutazione e mitigazione del rischio.

