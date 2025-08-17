La first lady Melania a Putin: «È tempo di proteggere le generazioni future»

internazionale

Fox pubblica in esclusiva testo della lettera della moglie di Trump

E’ tempo di proteggere i bambini e le generazioni future in tutto il mondo: è questo, in sintesi, il contenuto della lettera indirizzata a Vladimir Putin da Melania Trump. Un documento finora rimasto riservato ma di cui Foxnews pubblica il testo in esclusiva, precisando che il presidente russo l’ha ricevuta dalla mano di Trump ad Anchorage e ha voluto leggerla a voce alta davanti alle delegazioni, russa e quella americana, riunite per lo storico incontro in Alaska.

«Caro Presidente Putin – inizia la lettera della First Lady -. Ogni bambino condivide gli stessi sogni silenziosi nel cuore, che nasca per caso nella campagna rurale di una nazione o in un magnifico centro città. Sogna amore, possibilità e sicurezza dal pericolo».«Come genitori, è nostro dovere nutrire la speranza della prossima generazione», continua la lettera.

«Come leader, la responsabilità di sostenere i nostri figli si estende oltre il benessere di pochi.” “Innegabilmente, dobbiamo sforzarci di dipingere un mondo pieno di dignità per tutti, affinché ogni anima possa risvegliarsi alla pace e affinché il futuro stesso sia perfettamente custodito», afferma la missiva. «Un concetto semplice ma profondo, signor Putin, e sono certo che lei concordi, è che i discendenti di ogni generazione iniziano la loro vita con una purezza, un’innocenza che si erge al di sopra della geografia, del governo e dell’ideologia».