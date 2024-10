La Florida attende Milton, evacuazioni per un milione di persone

agenzia

Traffico sulle strade e lunghe file ai distributori di benzina

NEW YORK, 08 OTT – La Florida si prepara all’uragano Milton e chiede a più di un milione di persone di evacuare dalle zone più a rischio. “Ora è il momento di assumere le decisioni necessarie per mettervi al sicuro e mettere al sicuro la vostra famiglia” ha esortato il governatore della Florida Ron DeSantis. Milton dovrebbe toccare terra mercoledì sera e quindi il tempo stringe per le evacuazioni. Sulle strade il traffico è intenso e ci sono lunghe file ai distributori di benzina.

