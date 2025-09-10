La Flotilla annuncia partenza alle 16 da Tunisi

agenzia

Folla di sostenitori al porto di Sidi Bou Said nella notte

TUNISI, 10 SET – La delegazione tunisina della Global Sumud Flotilla per Gaza ha annunciato la partenza delle imbarcazioni oggi dal porto di Sidi Bou Said alle 16 (le 17 in Italia) invitando i sostenitori ad accorrere sul luogo per sostenere l’iniziativa. L’annuncio è stato pubblicato sui canali social della Flotilla dopo la denuncia del secondo presunto attacco con drone alla nave Alma del convoglio e dopo che una folla di sostenitori ha riempito la banchina del porto di Sidi Bou Said accendendo fumogeni e fuochi d’artificio in segno di solidarietà. (ANSA)

