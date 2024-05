La Francia batte il record italiano della baguette più lunga

agenzia

A Suresnes, 140,53 metri contro i 132,62 metri di Como nel 2019

ROMA, 06 MAG – E’ francese, e non più italiano, il record della baguette artigianale più lunga del mondo: ieri i panettieri d’Oltralpe ne hanno ‘sfornata’ una di ben 140,53 metri, assicurandosi così il nuovo Guinness World Record ufficiale e superando di quasi otto metri il record precedente di 132,62 metri stabilito a Como nel 2019. Lo riportano i media internazionali. La maxi baguette è stata realizzata a Suresnes, un Comune alle porte di Parigi, in una maratona di 10 ore da 18 panettieri con un apposito forno mobile. “Un record per la baguette artigianale più lunga richiede vero spirito e sportività collettiva – ha commentato il presidente della Confederazione nazionale della panificazione francese, Dominique Anract -. In quest’anno delle Olimpiadi, complimenti a tutti i nostri panificatori artigiani. Il pane è un motore di prestazione, la nostra baguette è una parte essenziale del nostro patrimonio gastronomico”. I panettieri hanno cominciato a preparare l’impasto da 152 kg alle 3 del mattino utilizzando 90 kg di farina, 60 litri d’acqua, 1,2 kg di sale e 1,2 kg di lievito. La baguette è stata poi distribuita al pubblico.

