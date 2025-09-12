La Francia convoca l’ambasciatore russo per i droni in Polonia

agenzia

Barrot: 'Intenzionale o meno, è assolutamente inaccettabile'

PARIGI, 12 SET – Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha annunciato la convocazione questa mattina dell’ambasciatore di Mosca a Parigi in relazione all’incursione di droni russi in Polonia. L’ambasciatore russo “sarà convocato questa mattina – ha detto il ministro Barrot ai microfoni di France Inter -. Gli diremo che non ci lasceremo intimidire”. “Intenzionale o non intenzionale, accidentale o meno, tutto questo è molto grave – ha aggiunto il capo del Quai d’Orsay -, tutto questo è assolutamente inaccettabile. Tutto questo viene ad aggiungersi alle innumerevoli provocazioni di Vladimir Putin”.

