La Francia indaga su X: il sospetto dell’algoritmo modificato per incitare alla ribellione

il caso

La sezione per la lotta al cybercrimine della procura di Parigi ha aperto un’inchiesta suX, il popolare social network (ex-Twitter) di proprietà di Elon Musk, sospettato di aver modificato l’algoritmo della piattaforma a fini di ingerenza straniera: è quanto annunciato dalla procura di Parigi. Dopo due segnalazioni ricevute a gennaio, in cui si denunciava un «presunto utilizzo dell’algoritmo di X (ex-Twitter) a fini di ingerenza straniera», la gendarmeria nazionale è stata incaricata di indagare su X, in quanto persona morale e sulle «persone fisiche» che lo dirigono, senza citare direttamente il nome diElon Musk.

