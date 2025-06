La Francia si prepara ad un week-end di caldo torrido

agenzia

In alcune zone fino ai 38 gradi. Il picco il 21 giugno

PARIGI, 19 GIU – A pochi giorni dal solstizio d’estate, un’ondata di calore intenso è in arrivo sulla Francia. Temperature particolarmente elevate, in alcune zone fino ai 38 gradi, sono previste nei prossimi giorni ai quattro angoli dell’Esagono. Il picco è previsto per sabato 21 giugno, che in Francia corrisponde, tra l’altro, alla Festa della musica, uno degli avvenimenti più amati e popolari del Paese, con centinaia di migliaia di persone in strada a cantare, ballare e suonare, in omaggio alla stagione estiva. Intanto ricercatori d’Oltralpe citati dal giornale Le Monde affermano per la prima volta che l’obiettivo fissato dall’accordo di Parigi nel 2015 non potrà essere mantenuto. È dunque ormai pressoché sicuro che la limitazione del riscaldamento climatico a 1,5 gradi è ormai irraggiungibile. Secondo uno studio americano pubblicato ieri su Nature, il riscaldamento climatico comporterà notevoli perdite di produzione nelle grandi nazioni agricole.

