La Gibson contro Trump, ‘ha copiato le chitarre ‘Les Paul”

agenzia

Giorni fa ha lanciato linea di strumenti Maga a 10.000 dollari

NEW YORK, 26 NOV – Gibson, lo storico marchio americano di chitarre, ha accusato Donald Trump di aver copiato il design iconico delle sue Les Paul. Pochi giorni fa il presidente eletto ha lanciato una linea di chitarre con la sua firma che vende a circa 1.500 dollari l’una, oltre 10.000 per il pezzo autografato, ma il produttore ha notato l’eccessiva somiglianza con i suoi modelli e ha inviato “un ordine di cessazione” all Trump Guitars-16 Creative. Le chitarre della ‘American Eagle Series’ hanno lo slogan della campagna di Trump ‘Make America Great Again’ intarsiato in “perla autentica” sul manico, con impresso il numero “45” (il tycoon è stato il 45esimo presidente Usa, e sarà anche il 47esimo). Sebbene non sia chiaro se The Donald possieda l’azienda, Trump Guitars afferma di avere “l’unica chitarra ufficialmente approvata dal presidente Donald J. Trump” e di recente il presidente eletto le ha pubblicizzate con un post sul suo social Truth.

