La giustizia argentina ordina una perizia sui beni di Kirchner

agenzia

Nell'ambito di un processo di presunto arricchimento illecito

BUENOS AIRES, 11 FEB – La Giustizia federale ha ordinato una perizia contabile per determinare se ci siano state irregolarità nell’evoluzione patrimoniale di Cristina Kirchner durante il suo secondo mandato presidenziale (2011-2015). La misura è stata ordinata dopo la riapertura di un caso per presunto arricchimento illecito, alla fine del 2023. Lo rende noto il sito argentino Todo Noticias, Tn. L’inchiesta, guidata dal procuratore federale Gerardo Pollicita, mira a chiarire la dichiarazione dei beni della ex presidente tra il 2009 e il 2015. Saranno analizzati otto aspetti chiave, a cominciare dai beni immobili a Río Gallegos, la capitale della provincia argentina di Santa Cruz, e El Calafate, importante meta turistica in Patagonia. Sotto la lente del procuratore Policita anche la relazione di Kirchner con la società Austral Construcciones dell’imprenditore Lázaro Báez, la compravendita di terreni e la corretta comunicazione dei depositi in dollari della ex presidente (2007-2015).

