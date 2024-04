La giustizia brasiliana cancella una multa da 3 milioni a Neymar

agenzia

Il calciatore era accusato di abusivismo edilizio

RIO DE JANEIRO, 10 APR – Il tribunale di Rio de Janeiro ha annullato una multa di 16 milioni di real (3 milioni di euro) inflitta lo scorso anno dalla polizia municipale di Mangaratiba al calciatore dell’Al-Hilal e della nazionale brasiliana Neymar da Silva Santos Júnior per un presunto abuso edilizio. Nel corso di un sopralluogo dello scorso giugno gli agenti avevano riscontrato irregolarità urbanistiche e violazioni ambientali presso la villa dell’atleta dove, deviando il corso di un fiume, era stato realizzato un lago artificiale. Il giudice ha valutato che per i lavori effettuati non era necessario il rilascio di una licenza ambientale e che, in base alla relazione richiesta all’Istituto statale per l’ambiente (Inea), non sono stati rilevati danni ambientali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA