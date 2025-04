La guerra in Ucraina nell’agenda dell’incontro tra Lula e Putin

agenzia

I presidenti di Brasile e Russia parleranno a Mosca il 9 maggio

BRASILIA, 29 APR – Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto che i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin parleranno della guerra in Ucraina durante l’incontro che avranno in Russia il prossimo 9 maggio. ” Lula sa di cosa parlerà con Putin, ma penso che sia naturale che ci sia una conversazione sulla pace in Ucraina”, ha affermato Amorim. “Ci sarà una conversazione sulle questioni bilaterali tra Brasile e Russia con cui abbiamo un commercio crescente ma un grande deficit. Però noi siamo per il multilateralismo e non useremo il deficit come una cosa negativa bensì cercheremo di migliorare le nostre esportazioni”, ha aggiunto. Amorim sarà ospite domani 30 aprile alla riunione sulla Sicurezza nazionale dei Brics, che si riuniranno a Brasília, dove ha assicurato “non sarà elaborato un documento congiunto ma solo uno scambio di impressioni”, aggiungendo che oggi ha avuto conversazioni “bilaterali importanti” con rappresentanti dei governi di Russia, Cina, India e di altri paesi Brics. Amorim ha aggiunto di aspettarsi che domani “emerga qualche idea”, aggiungendo che sarebbe “importante avere una sorta di think tank dei Brics per discutere gli aspetti metodologici della mediazione”. Il diplomatico ha aggiunto che la guerra in Medio Oriente dovrebbe essere uno dei temi trattati domani. “La questione di Gaza ci preoccupa molto, difendiamo una soluzione di due Stati, condanniamo l’azione di Hamas (l’attacco a Israele del 7 ottobre 2023, ndr) e riteniamo che la reazione sia sproporzionata, le stragi di bambini, di donne. Penso che domani sia quasi impossibile non menzionare Gaza”, ha concluso Amorim.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA