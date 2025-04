La Guyana e il Regno Unito rafforzano la cooperazione in difesa

agenzia

A 43 giorni dal voto indetto da Caracas nella 'Guyana Esequiba'

CARACAS, 12 APR – La Guyana e il Regno Unito hanno firmato l’11 aprile un Protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di difesa tra i due paesi. Lo rende noto un comunicato delle Forze armate di Georgetown (Gdf) pubblicato dal sito News Room Guyana. Il presidente della Guyana, Irfaan Ali, ha ricevuto il segretario britannico della Difesa, Vernon Coaker, mentre il comunicato sottolinea che “il protocollo d’intesa rappresenta un rinnovato impegno per la cooperazione tra il Gdf e il ministero della Difesa del Regno Unito, gettando le basi per un maggiore impegno, lo sviluppo di capacità e gli sforzi congiunti per affrontare le sfide emergenti di difesa e sicurezza”. L’accordo arriva dopo che il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha presentato l’altroieri i suoi candidati per eleggere otto deputati in Parlamento oltre al governatore (un militare) alle elezioni del prossimo 25 maggio in rappresentanza di un territorio, la Guyana Esequiba, già annessa sulla carta da Caracas ma che costituisce i due terzi della superficie della Guyana da 126 anni. Il primo ministro della Guyana, Mark Phillips, durante il IX vertice della comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi, la Celac, ha denunciato che “la nostra sovranità e l’integrità del nostro territorio sono seriamente minacciate”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA