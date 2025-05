La Malesia critica i ‘doppi standard’ sulle ‘atrocità’ a Gaza

agenzia

Kuala Lumpur: erosione del sacro diritto internazionale

KUALA LUMPUR, 25 MAG – Il ministro degli Esteri malese Mohamad Hasan ha condannato oggi le “atrocità” nella Striscia di Gaza affermando che riflettono “indifferenza e doppi standard” sulla difficile situazione del popolo palestinese. “Sono il risultato diretto dell’erosione del sacro diritto internazionale”, ha dichiarato Mohamad ai suoi omologhi dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in vista del vertice di domani a Kuala Lumpur. “Le atrocità commesse contro il popolo palestinese continuano a riflettere indifferenza e doppi standard”, ha detto il ministro della Malesia sostenendo che “l’Asean non può rimanere in silenzio”. Kuala Lumpur detiene la presidenza di turno del blocco regionale. I ministri degli Esteri dell’Asean, composta da 10 membri, a febbraio hanno affermato il loro “sostegno di lunga data” ai diritti dei palestinesi. La Malesia, a maggioranza musulmana, non intrattiene relazioni diplomatiche con Israele e molti cittadini del Paese del Sudest asiatico sostengono i palestinesi. Kuala Lumpur ha erogato donazioni e aiuti umanitari per oltre 10 milioni di dollari a Gaza dallo scoppio della guerra nell’ottobre 2023.

