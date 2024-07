La maltese Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo con una maggioranza record

STRASBURGO

La Plenaria riunita a Strasburgo ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputata maltese guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Roberta Metsola è stataconfermata alla guida dell’Eurocamera con una maggioranza record della Plenaria. Metsola infatti è stata eletta con 562 sì su 699 votanti. Un lunghissimo applauso ha accolto l’esito. L’altra candidata, Irene Montero, ha preso 61 preferenze.

Il voto per la conferma di Roberta Metsola ha unito la maggioranza di governo. Fi, come il Ppe, ha votato per il bis di Metsola, che ha incassato le preferenze anche di una «larga maggioranza» di Ecr, melonianiinclusi. La Lega, fanno sapere fonti parlamentari, ha votato a favore di Metsola benché i Patrioti siano all’opposizione. Previsto era il sì del Pd, e del gruppo S&D. Tra i Verdi l’indicazione era di libertà di voto ma, spiegando fonti del partito, si presume che in gran parte abbiano votato a favore. In The Left (dove militano Sinistra e M5S), l’indicazione era scegliere Irene Montero anche se il voto era segreto.