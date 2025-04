La metropolitana di Lisbona fa arte con gli oggetti smarriti

agenzia

Una campagna pubblicitaria ma anche un servizio agli utenti

LISBONA, 11 APR – La Metropolitana di Lisbona espone gli oggetti smarriti come prodotti da pubblicizzare o, addirittura, opere d’arte. Si chiama “Lost but… found” ed è un vero e proprio servizio agli utenti, con borsette, sciarpe e ombrelli esposti nella cartellonistica pubblicitaria delle varie stazioni del metrò. Gli oggetti reali sono ben visibili e c’è poi un numero di telefono a cui chiamare per recuperarli. La campagna però, ideata da MOP, un’agenzia specializzata nelle affissioni pubblicitarie in esterni, serve anche a mostrare l’efficacia della pubblicità in determinati spazi. “In un’epoca in cui forse si dà troppa importanza ai media digitali e alla pubblicità one-to-one, abbiamo voluto realizzare questa campagna per dimostrare che anche l’out of home, ossia la tradizionale pubblicità esterna, può ancora essere altrettanto efficace se non addirittura più precisa”, ha detto l’ad dell’azienda, Vasco Perestrelo.

