La moda dei tatuaggi diventa un potenziale reato a El Salvador

Se associati a qualche gang possono portare all'arresto

SAN SALVADOR, 15 APR – La moda dei tatuaggi delle gang, sempre più diffusa e spesso usata dai giovani come forma di ostentazione, è diventata un vero incubo a El Salvador sotto la gestione del presidente conservatore Nayib Bukele: la loro semplice esibizione può essere utilizzata come prova di legami con un’organizzazione illegale e portare all’arresto. El Salvador ha condiviso informazioni su questi tatuaggi con i Paesi europei che hanno a che fare con le gang e con gli Stati Uniti, dove ieri Bukele ha incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. I tatuaggi sono del resto stati utilizzati anche come prova per espellere persone dagli Usa e, nonostante le denunce secondo cui in alcunj casi i disegni siano stati mal interpretati, il governo salvadoregno è convinto di essere in grado di identificare significati molto specifici. Dentro il famigerato Centro di detenzione per terroristi (Cecot), il direttore Belarmino García ha dichiarato alla Cnn che i tatuaggi sono stati un mezzo fondamentale per identificare i sospettati. “Prima, dovevano uccidere, rapire ed estorcere denaro per poterli processare. Ora, avere tatuaggi di queste organizzazioni è già un reato”, ha spiegato García.

