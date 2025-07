«La Pasquetta non sia più festivo», la ricetta francese per risanare i conti pubblici

l'annuncio

Il governo francese «vuole cambiare le cose» per risanare i conti pubblici del Paese, a prescindere dai «rischi di censura» invocati dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dagli altri partiti dell’opposizione, ha garantito il premier, presentando il piano da circa 44 miliardi di risparmi per il 2026.

Il governo – chiarisce Bayrou – «non cerca di salvarsi. Non cerca di durare. Vuole cambiare le cose e questo a prescindere dai rischi». In conferenza stampa, il titolare di Matignon ha ricordato di «non avere maggioranza». E si è detto «alla mercé delle opposizioni», a cominciare dal Rassemblement National, primo partito all’Assemblea Nazionale, e che lo scorso anno ha già fatto cadere il governo dell’ex premier Michel Barnier. «Sappiamo che il cammino è difficile che la strada è stretta, ma che il cammino esiste», ha puntualizzato Bayrou.

Tra le misure annunciate oggi, il premier ha confermato il congelamento delle spese dello Stato per il 2026, a cominciare dalle prestazioni sociali e dalle pensioni nel 2026, che non verranno dunque adeguate all’inflazione ma rimarranno al livello del 2025 (portando risparmi per 7 miliardi di euro) «Siamo ad un momento critico della nostra storia», avverte ancora Bayrou, in riferimento ad un debito francese che ormai sfiora il 114% del Pil, il terzo più pesante della zona euro dopo Grecia e Italia. «Non bisogna mai dimenticare la storia della Grecia. Ogni secondo il debito della Francia aumenta di 5.000 euro», ha ammonito. L’obiettivo è riportare il deficit al 4,6% del Pil il prossimo anno contro il 5,8% del 2024 e al 2,9% nel 2029, ma la strada è tutta in salita. Mentre il presidente Emmanuel Macron intende aumentare di circa 7 miliardi di euro lo sforzo di difesa nel 2026 e nel 2027.