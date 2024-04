La polizia, ‘l’attacco a Sydney non è terrorismo’

agenzia

'L'aggressore era noto, non ci sarebbe movente ideologico'

ROMA, 13 APR – L’autore dell’attacco oggi in un centro commerciale a Sydney era un uomo di 40 anni noto alla polizia la quale afferma che “non si tratta di un episodio di terrorismo”. Lo riferisce la Bbc. “Sappiamo qualcosa di questa persona ma stiamo aspettando di confermare la sua identificazione”, ha affermato l’ispettrice della polizia locale Karen Webb aggiungendo che la polizia non pensa che avesse un movente ideologico, “in altre parole non si tratta di un episodio di terrorismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA