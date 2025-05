La presidente Boluarte, ‘per il Perù storica elezione del Papa’

agenzia

'Nelle nostre terre ha seminato speranza'

LIMA, 08 MAG – La presidente peruviana Dina Boluarte, citata da Afp, ha salutato l’elezione del nuovo papa Leone XIV come “storica per il Perù”. Boluarte ha poi ricordato, secondo Efe, che Robert Prevost ha ottenuto la nazionalità peruviana “come espressione del suo profondo amore” per il paese sudamericano. “È diventato cittadino peruviano nel 2015, a dimostrazione del suo profondo amore per il Perù, un Paese in cui ha dedicato gran parte della sua vita religiosa al servizio dei più umili. Nelle nostre terre ha seminato speranza, ha camminato accanto ai più bisognosi e ha condiviso le gioie del nostro popolo”, ha affermato la presidente peruviana.

