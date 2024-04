La presidente del Perù in Procura per lo scandalo dei Rolex

agenzia

Dovrà presentare orologi e ricevute

LIMA, 05 APR – Giornata cruciale in Perù per lo scandalo dei Rolex. La presidente peruviana, Dina Boluarte, al centro di un’indagine preliminare per un presunto arricchimento illecito legato ad una collezione di orologi di lusso e altri gioielli non dichiarati al fisco, è arrivata in Procura. Il capo di Stato, che aveva ricevuto la convocazione il 30 marzo scorso, in concomitanza con le perquisizioni presso il suo domicilio privato e al Palazzo del Governo, ha promesso di chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La Procura ha chiesto che Boluarte presenti gli orologi con la relativa ricevuta d’acquisto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA