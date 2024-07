La principessa Anna torna agli impegni pubblici dopo l’incidente

agenzia

Si è ripresa dall'infortunio a cavallo ma non andrà in Canada

LONDRA, 12 LUG – La principessa Anna, sorella 73enne di re Carlo III e figlia secondogenita della defunta regina Elisabetta II, è tornata oggi agli impegni pubblici dopo il breve ricovero in ospedale seguito a un incidente domestico con uno dei suoi cavalli in cui aveva riportato una “lieve commozione cerebrale”. Da amazzone provetta e già olimpionica d’equitazione ha fatto da madrina in una competizione nel Gloucestershire, Inghilterra centrale, organizzata dall’associazione equestre che accoglie persone con disabilità, la Riding for the Disabled Association, premiando i vincitori. La ripresa dell’attività di rappresentanza da parte di Anna è rassicurante per i Windsor, già alle prese negli ultimi tempi con le diagnosi di cancro di re Carlo e della principessa di Galles, Kate, moglie dell’erede al trono William, ancora di più se si considera che la sorella del sovrano è fra i reali senior solitamente più attivi. La principessa comunque ha dovuto cancellare, almeno per ora, al fine di riprendersi al meglio dall’incidente, la sua delicata missione, affidatale dal re, in Canada, Paese legato istituzionalmente alla corona britannica.

