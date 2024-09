La principessa Kate riappare in pubblico dopo la fine delle cure

agenzia

In chiesa in Scozia con William

ROMA, 22 SET – La principessa Kate è apparsa in pubblico per la prima volta da quando ha annunciato di aver completato la chemioterapia. La 42enne futura regina consorte britannica ha partecipato stamattina alla funzione domenicale nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral, insieme con il principe William, re Carlo e la regina consorte Camilla, riferisce il Daily Mail. Kate è stata immortalata in auto accanto a William, che era al posto di guida. All’inizio della settimana la principessa di Galles era tornata al lavoro, presiedendo un incontro nell’ambito della sua iniziativa per la prima infanzia. Lo scorso 9 settembre, in un video, aveva annunciato il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota nel marzo scorso.

