La star su Instagram

NEW YORK, 08 NOV – La rabbia di Madonna su Instagram per la vittoria di Donald Trump. “Sto cercando di capire: perché un criminale condannato, stupratore e bigotto è stato scelto per guidare il nostro paese perché fa bene all’economia?”, afferma la star su Instagram.

