La rapper Doechii attacca Trump su invio militari a Los Angeles

'Attacchi spietati generano paura e caos nelle nostre comunità'

NEW YORK, 10 GIU – La rapper Doechii ha trasformato il suo discorso di accettazione ai premi Bet (Black Entertainment Television Awards) in un potente attacco all’amministrazione Trump per l’invio di militari contro i manifestanti a Los Angeles. La vincitrice di un Grammy ha puntato i riflettori sulle retate migratorie e sulla repressione delle proteste in corso a Los Angeles a pochi chilometri dal luogo della cerimonia. Dopo essere stata premiata come miglior artista hip-hop femminile – il suo primo Bet Award – Doechii ha ringraziato le altre candidate e rivolto l’attenzione alle tensioni che stavano esplodendo fuori dal teatro. “Ci sono attacchi spietati che stanno generando paura e caos nelle nostre comunità, nel nome della legge e dell’ordine,” ha dichiarato la terza donna nella storia a vincere un Grammy per il miglior album rap: “Trump sta usando le forze armate per fermare una protesta,” ha aggiunto la rapper: “Voglio che riflettiate su che tipo di governo sembra essere quello in cui, ogni volta che esercitiamo il nostro diritto democratico di protestare, l’esercito viene schierato contro di noi”. Le parole di Doechii hanno suscitato un applauso dal pubblico del Peacock Theater, dove la cerimonia era trasmessa in diretta. Con vincitori storici come Beyoncé, Kendrick Lamar, Missy Elliott e Denzel Washington, i Bet Awards sono i premi annuali istituiti dall’emittente statunitense Bet che dal 2002 celebrano il talento afroamericano e di altre minoranze nei settori della musica, del cinema, dello sport e dell’intrattenimento. Sono tra i riconoscimenti più prestigiosi per gli artisti Black negli Usa, spesso accompagnati da performance dal vivo e discorsi impegnati su diritti civili, giustizia sociale e rappresentazione culturale.

