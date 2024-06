La Repubblica Ceca celebra Kafka nel centenario della morte

agenzia

Inaugurata mostra che presenta l'originale dell'ultima lettera

ROMA, 03 GIU – Nella Repubblica Ceca sono tanti gli eventi per il centenario della morte dello scrittore ebreo di lingua tedesca Franz Kafka, scomparso il 3 giugno 1924. A Praga, il Goethe Institute e diverse altre istituzioni hanno organizzato una serie di eventi per commemorare l’autore e la sua opera. Il Museo della letteratura della capitale ha inaugurato la mostra “I giochi di Franz Kafka” che presenta testi letterari e biografici, oltre a manoscritti e documenti provenienti principalmente dalle collezioni del Memoriale della letteratura nazionale. L’esposizione offre una prospettiva diversa dalla solita immagine dell’autore, quella dell’opera teatrale. La mostra demolisce il luogo comune secondo cui Kafka fosse “un uomo stanco del mondo e consumato da bizzarre fantasie”. Secondo i curatori, lo scrittore ha praticato un approccio libero e giocoso all’angoscia esistenziale che viveva. In quest’ottica, la mostra affronta i diari e la corrispondenza di Kafka, testi letterari che spesso tematizzano l’elemento del gioco con il lettore, e la loro raffigurazione creativa in vari generi musicali e artistici. Pezzo forte della mostra è l’originale dell’ultima lettera di Kafka, datata 2 giugno 1924, scritta ai genitori il giorno prima della sua morte nel sanatorio di Kierling, in Austria. Lïesposizione sarà aperta fino al 15 settembre prossimo. Quella de “I giochi di Kafka” non è l’unica notizia che riguarda le celebrazioni riservate allo scrittore boemo. La regista polacca Agnieszka Holland ha completato le riprese di un lungometraggio nell’ambito di una coproduzione ceco-tedesca-franco-polacca, mentre il Museo della comunità ebraica inaugurerà domani una mostra del topografo israeliano Oded Ezer intitolata “Il segreto di Samsa”, dal nome del protagonista del romanzo di Kafka “La metamorfosi”. Il Centro d’arte contemporanea Dox di Praga commemora il centenario con la mostra KAFKAesque, in corso fino a settembre. Non offre una visione storica dell’opera dello scrittore, ma una trentina di artisti nazionali e internazionali presentano la loro concezione “kafkiana” del mondo contemporaneo. “Attraverso gli occhi di Franz Kafka: tra immagine e linguaggio” è il nome di una grande mostra che aprirà al pubblico dopodomani a Pilsen presso la galleria Masne Kramy. Il calendario prevede presentazioni di libri, opere teatrali e altre retrospettive. A Kafka è stata dedicata anche la 29esima edizione della Fiera del libro. Quest’anno la fiera ha scelto come motto una sua citazione: “Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato dentro di noi”.

