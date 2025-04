La Russia: «A Sumy colpita riunione di ufficiali ucraini». Ma la strage di civili in Ucraina indigna il mondo

LA GUERRA

Il ministero della Difesa russo ha affermato che nell’attacco missilistico di ieri a Sumy – una delle principali città ucraine, a 40 chilometri dal confine con la Russia – è stata presa di mira un una riunione di ufficiali ucraini, e che «60 militari» sono stati uccisi. Il ministero accusa Kiev di continuare ad «usare la popolazione ucraina come scudo umano , organizzando eventi con la partecipazione di personale militare nel centro di una città densamente popolata».

Secondo il ministero russo, l’attacco è stato compiuto con missili Iskander sul luogo in cui era in corso una riunione del comando del gruppo militare operativo-tattico Seversk. Ma le immagini diffuse da Sumy lasciano spazio a pochi dubbi sul fatto che la strage abbia provocato decine di vittime civili.

Il bilancio delle vittime dei due missili russi che ieri hanno colpito il centro di Sumy è di 34 morti, fra cui due bambini – non sette, come aveva erroneamente detto il portavoce dei Servizi di emergenza della regione, Oleh Strilka in una intervista – 119 feriti, di cui 15 minorenni. E’ stato lo stesso Strilka a correggersi poco dopo, parlando con Ukrainska Pravda.

Per Zelensky si è trattato dell’ennesima dimostrazione della brutalità delle forze russe, che per di più hanno violato la solennità della Pasqua. «I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni e questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme», ha sottolineato il leader ucraino, denunciando un atto di “terrorismo» deliberato e lanciando un appello agli Stati Uniti, all’Europa e al resto del mondo per una «dura reazione».