La Russia vieta la fondazione di George e Amal Clooney

agenzia

La procura: 'Scredita il Paese e sostiene gli estremisti'

ROMA, 19 AGO – La fondazione dell’attore americano George Clooney e di sua moglie, l’avvocato Amal Clooney, che si batte in particolare per la giustizia e l’uguaglianza, è stata dichiarata “indesiderabile” e quindi vietata in Russia. Lo ha annunciato la procura generale russa. La Clooney Foundation for Justice “svolge un ampio lavoro volto a screditare la Russia, sostiene attivamente i falsi patrioti e i membri di gruppi estremisti e terroristi banditi”, ha affermato la procura in una nota. “Sotto una copertura di idee umanitarie, questi ‘combattenti per la giustizia’ portano avanti iniziative perseguibili penalmente contro le più alte autorità russe”, ha affermato. “Le attività della ong sono dichiarate indesiderabili sul territorio del nostro Paese”, conclude il comunicato così intitolato: “La Procura generale russa ha apprezzato il talento recitativo degli attivisti di Hollywood”. La Russia ha continuato a rafforzare la repressione di qualsiasi voce dissidente dal lancio, nel febbraio 2022, della sua offensiva militare in Ucraina. All’inizio di agosto la procura generale russa ha dichiarato “indesiderabile” la Fondazione tedesca Konrad Adenauer, che mira in particolare alla promozione della democrazia.

