La Slovenia approva legge su morte assistita

agenzia

Malati terminali potranno porre fine alla propria vita

BELGRADO, 19 LUG – La Camera di Stato slovena ha approvato con 50 voti favorevoli e 34 contraria una legge sulla morte assistita, che offre ai malati terminali la possibilità di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, come riporta l’agenzia di stampa slovena Sta. La legge, presentata da un gruppo di parlamentari dei tre partiti che fanno parte della coalizione di governo, consente agli adulti in grado di prendere una decisione consapevole e autonoma di optare per il suicidio assistito se soffrono di una gravissima malattia senza più possibilità di cure e che soffrono di dolori insopportabili.

